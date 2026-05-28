В Коми суд увеличил алименты на ребёнка до прожиточного минимума

Апелляция поддержала решение Ухтинского городского суда

В Коми суд встал на защиту прав несовершеннолетнего и увеличил размер алиментов, выплачиваемых отцом на содержание сына.

С иском в суд обратилась мать ребенка. Она просила изменить размер алиментов — вместо 1/6 части всех видов заработка и иного дохода взыскать с отца сумму, равную прожиточному минимуму для детей, установленному в республике за третий квартал 2025 года. Женщина указала, что прежних выплат недостаточно.

Во время рассмотрения дела суд установил, что фактически выплачиваемые суммы не обеспечивали надлежащее содержание несовершеннолетнего.

В результате исковые требования признали обоснованными и удовлетворили. Позднее суд апелляционной инстанции оставил решение Ухтинского городского суда без изменений.