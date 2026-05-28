В Сыктывкаре шестилетняя девочка переходила дорогу и попала под колеса Hyundai

В среду, 27 мая, в Сыктывкаре Hyundai Solaris сбил шестилетнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла около 20.30. Мужчина 1986 года рождения ехал за рулем Hyundai по улице Петрозаводской в сторону Малышева. На перекрестке водитель повернул налево и сбил девочку. Она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадавшая получила ушиб правого локтя. Госпитализация ребенку не потребовалось. Девочка была на улицу в сопровождении матери. Водителя Hyundai 31 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Он получил права в 2010 году.