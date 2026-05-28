Кировчанин обокрал трех сыктывкарцев при заказе стройматериалов

В Сыктывкаре житель Кирова 1994 года рождения подозревают в серии мошенничеств под предлогом поставки строительных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился сыктывкарец. Горожанин рассказал, что стал жертвой мошенничества при заказе досок из Кирова. Кроме того, правоохранители поступили еще от двоих жителей. Все трое сыктывкарцев заказали стройматериалы у одного и того же продавца, живущего в Кировской области.

«Получив денежные средства, поставщик под различными предлогами уклонялся от отгрузки товара, а по истечении двух месяцев прекратил выходить на связь», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что подозреваемого задержали и доставили в Сыктывкар. Кировчанин рассказал, что раньше работал в фирме, занимающейся продажей строительных материалов. После увольнения он разместил в сети объявление о продаже несуществующего товара. Возбуждены уголовные дела. Кировчанин находится под подпиской о невыезде.