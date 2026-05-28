В Коми ожидаются грозы, ливни, град и сильный ветер

В четверг, 28 мая, в 11 муниципалитетах Коми ожидаются грозы, ливни, граде и сильный ветер со скоростью до 23 м/с. Об этом сообщает ЦГМС республики.

По данным синоптиков, погода испортится около полудня. В южных районах республики ожидается гроза и град. Местами будет идти ливень. Ожидается, что за 12 часов и менее выпадет 15-49 миллиметров осадков. Порывы ветра усилятся до 18-23 м/с. Этот прогноз будет актуальным ориентировочно до 22.00.

Непогода затронет Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский, Усть-Вымский, Княжпогостский, Удорский, Корткеросский, Усть-Куломский и Троицко-Печорский районы, а также Сыктывкар.