В Коми энергетики работают в режиме повышенной готовности

Энергетики компании «Россети Северо-Запад» в Коми работают в режиме повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

На юге Коми ожидается гроза, ливень и порывистый ветер. К оперативному восстановлению энергоснабжения готовы 86 аварийных бригад и 286 единиц техники. У компании имеется 78 дизельных генераторов. Их общая мощность составляет 31,7 МВт. При необходимости это оборудование обеспечит резервное энергоснабжение соцобъектов. Непогода сохранится до завтрашнего дня.