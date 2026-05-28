Житель Коми сжег дом своих родственников: его будут судить

Житель Прилузского района Коми сжег дом своих родственников

В Прилузском районе 42-летнего жителя села Объячево обвиняют в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В середине января 2026 года обвиняемый приехал на рыбалку в окрестности поселка Верхняя Седка. Там мужчина обнаружил поврежденные жерлицы. Житель Коми узнал от других рыбаков, что к этому могут быть причастны дальние родственники, с которыми у него давно сложились конфликтные отношения.

Через несколько дней мужчина вновь прибыл в поселок.

«На почве возникшей неприязни и зная, что родственники используют один из поселковых домов для ночевок и хранения снаряжения, он решил его спалить», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что обвиняемый вылил горючее из найденной бутылки на поленницу и поджёг ее. Пламя перекинулось на строение. В результате сгорел дом, а также находившиеся там рыболовные и охотничьи принадлежности, бензиновый генератор, бензопила, а также бытовая техника. Сумма ущерба превысила 270 тысяч рублей. Уголовное дело направили в Прилузский районный суд.