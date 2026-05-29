Житель Сыктывкара задолжал дочерям более 2 млн рублей алиментов

В Коми мужчину арестовали за долг по алиментам свыше 2 млн рублей

В Сыктывкаре 40-летний мужчина задолжал своим несовершеннолетним дочерям более 2 млн рублей алиментов. При этом, как сообщили судебные приставы, мужчина практически не участвовал в содержании детей — в феврале девочки-подростки получили от отца всего 51 рубль на двоих.

По данным ведомства, сыктывкарец официально не трудоустроен, долг не погашает и длительное время скрывался как от приставов, так и от взыскательниц.

Сотруднику розыска удалось связаться с мужчиной и убедить его прийти в отдел судебных приставов якобы для закрытия разыскного дела. Однако после визита должника направили в спецприёмник, где он ожидал рассмотрения административных материалов.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 15 суток административного ареста.