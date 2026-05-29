Жительницу Выльгорта отправили в колонию за поножовщину и кражу с карты

Во время ссоры женщина ударила сожителя ножом в живот

Сыктывдинский районный суд Коми вынес приговор 34-летней жительнице села Выльгорт, признанной виновной в причинении тяжкого вреда здоровью сожителю и краже денег с банковского счёта.

Как установил суд, в январе 2026 года женщина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта ударила сожителя ножом в живот. Кроме того, в том же месяце подсудимая получила от знакомой банковскую карту на временное хранение, однако использовала её для покупок в магазинах. Так она потратила с чужого счёта более 4 тысяч рублей.

Суд назначил ей полтора лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.