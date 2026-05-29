Жительницу Выльгорта осудили за «снятие порчи» за 40 тысяч рублей

Усть-Куломский районный суд Коми вынес приговор жительнице Выльгорта, признанной виновной в мошенничестве после истории со «снятием порчи» за 40 тысяч рублей. Как установил суд, женщина находилась в гостях у знакомой в селе Деревянск и убедила её, что на неё якобы наведена порча.
Чтобы усилить доверие, она начала проводить «обряд» и попросила передать ей деньги, пообещав вернуть их после завершения ритуала. Получив 40 тысяч рублей, женщина скрылась.
В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала вину, раскаялась и добровольно возместила ущерб. Суд учёл смягчающие обстоятельства, включая состояние здоровья, извинения перед потерпевшей и отсутствие отягчающих факторов.
Женщину признали виновной и назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.
Несмотря на ходатайство потерпевшей и защиты о прекращении дела в связи с примирением сторон, суд отказал, указав, что преступление было совершено в отношении пожилого человека и причинило значительный ущерб. Приговор пока не вступил в законную силу.