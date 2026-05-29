В Коми подросток на электросамокате сбил четырехлетнюю девочку

В четверг, 28 мая, в Усинске водитель электросамоката сбил четырехлетнюю девочку на тротуаре, после чего в него врезался подросток на электровелосипеде. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла в 19:39. Подросток 2009 года рождения ехал на электросамокате Kugoo по тротуару на улице Нефтяников в сторону Парковой. Напротив дома №38 он сбил четырехлетнюю девочку. Далее в самокатчика врезался мальчик 2009 года на электровелосипеде Kugoo.

В результате ДТП пострадали два человека. Девочка получила закрытый перелом левой теменной кости и различные ушибы. Пострадавшую увезли в больницу. У водителя электровелосипеда диагностировали ушиб мягких тканей и ссадины левой голени.