В Коми восьмилетний ребенок попал под колеса Renault

В четверг, 28 мая, в Усинске водитель Renault Megane сбила восьмилетнего ребенка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла около 17.40. Девушка 2002 года рождения ехала за рулем Renault по улице Молодежной в сторону улицы 60 лет Октября. Напротив дома №15 иномарка сбила ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП пострадавший получил ссадины в области локтевых суставов. Госпитализация мальчику не потребовалась. Водитель Renault получила права в 2021 году.