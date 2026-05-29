В Коми 11-летний мальчик попал под колеса микроавтобуса

В четверг, 28 мая, в Ухте водитель Ford Transit сбил 11-летнего ребенка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла около 9.30. Мужчина 1975 года рождения ехал за рулем Ford Transit по улице Октябрьской в сторону Косолапкина. Напротив дома №10 водитель решил повернуть налево. При этом он сбил 11-летнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

В результате пострадавший получил ушибы мягких тканей правого поясничного отдела, а также правого тазоберденного сустава. Госпитализация мальчику не потребовалась. Водитель Ford получил права в 1993 году.