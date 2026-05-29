Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
+9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика29 мая 2026 11:23

Гвардии рядовой Дмитрий Журавлев из Троицко-Печорска погиб в зоне СВО

Уроженец Коми погиб в селе Разино 11 мая
Источник:kp.ru
В поселке Троицко-Печорске простятся с земляком, погибшим в ходе СВО.

В поселке Троицко-Печорске простятся с земляком, погибшим в ходе СВО.

Пресс-служба администрации Троицко-Печорского района сообщила о гибели местного жителя Дмитрия Журавлева. Военнослужащий имел звание гвардии рядового.

Известно, что в январе 2025 года мужчина принял решение подписать контракт с министерством обороны. В армии его определили гранатометчиком в стрелковое отделение, которое входило в состав стрелкового взвода роты стрелкового батальона одной из гвардейских отдельных бригад морской пехоты. Смертельное ранение боец получил 11 мая в населенном пункте Разино, расположенном в Красноармейском районе Донецкой Народной Республики.

Простились с погибшим 27 мая в поселке Троицко-Печорск.