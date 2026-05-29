Сыктывкарка попалась на краже из собора: ее будут судить

В Сыктывкара 21-летнюю местную жительницу обвиняют в краже из собора. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Инцидент произошел 9 декабря. Незнакомец предложил девушке совершить кражу из Свято-Стефановского кафедрального собора. Под видом прихожан они проникли в храм и спрятались в купели. Когда богослужения завершились, сообщники вскрыли витрину церковной лавки. Далее мужчина и девушка украли благовония, ладан, свечи, светильники, четки, а также кресты, цепочки и кольца.

«Похитители также вскрыли ящик для пожертвований и забрали находившиеся там денежные средства», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что уголовное дело в отношении девушки направили в Сыктывкарский городской суд. Материалы в отношении ее сообщника выделили в отдельное дело. Это связано с особенностями психического состояния фигуранта.