В Сыктывкаре и 11 районах обещают грозу и сильный ветер

В 12 муниципалитетах Коми ожидается гроза и сильный ветер 29 мая Фото: Амир Закиров. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 29 мая, в 12 муниципалитетах Коми ожидается гроза и сильный ветер. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В южных и отдельных северных районах Коми ожидается гроза и град. Местами в регионы пройдут ливни. Ожидается, что за 12 часов и менее выпадет 15-49 миллиметров осадков. Кроме того, в Коми прогнозируют град и усиление ветра. Порывы достигнут 18-23 м/с. Этот прогноз будет актуальным до десяти вечера.

Непогода затронет Сыктывдинский, Усть-Вымский, Княжпогостский, Удорский, Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский, Ухтинский, Сосоногорский, Вуктыльский и Усть-Цилемский районы, а также Сыктывкар.