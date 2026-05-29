В Коми женщина ограбила мать своего бывшего сожителя: ей вынесли приговор

В Коми женщина ограбила мать своего бывшего сожителя и получила год работ

В Сосногорске женщину признали виновной в том, что она ограбила мать своего бывшего сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Женщина с 10 по 13 апреля выпивала с матерью своего бывшего сожителя. Далее фигурантка хотела продолжить, но уже с другими людьми. Однако денег у нее не было. Тогда жительница Коми дважды ударила пенсионерку ладонью по лицу и забрала у нее из кармана 6 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал женщину виновной. Ее приговорили к году принудительных работ. 10% зарплаты осужденной будет удерживаться в доход государства.

«Приговор в законную силу не вступил», – говорится в сообщении.