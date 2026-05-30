Вячеслав Королев из Сыктывкара погиб на спецоперации

В Прилузском районе сообщили о гибели земляка на СВО.

На официальном сайте администрации Прилузского района появилась информация о гибели рядового Вячеслава Королева. Он родился в Сыктывкаре, а в 1995 году переехал в село Объячево. Там мужчина вел собственное дело.

В июне 2023 года он подписал контракт с министерством обороны России. Служил стрелком в мотострелковом отделении. Смертельное ранение получил 4 февраля 2024 года.

