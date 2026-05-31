В Коми предложили поддержать местных подрядчиков при госзакупках

Власти Коми предложили изучить опыт регионов по поддержке участников госзакупок

В Коми предложили разработать дополнительные меры поддержки местных предпринимателей, участвующих в государственных закупках. Соответствующую инициативу озвучили на рабочем совещании, посвященном мерам поддержки малого и среднего бизнеса в регионе.

Председатель бюджетного комитета Госсовета Коми Степан Чураков предложил Минэкономразвития и Минфину республики изучить опыт других регионов, где крупные контракты на социально значимые объекты чаще получают местные подрядчики.

По словам депутата, в ряде субъектов страны существуют законные механизмы, позволяющие поддерживать региональный бизнес при проведении аукционов. Он считает, что такой опыт необходимо проанализировать и адаптировать для Коми.

Участники совещания отметили, что поддержка местных компаний способствует сохранению финансовых ресурсов внутри региона и развитию предпринимательства. Кроме того, подрядчики из других регионов нередко допускают срыв сроков при выполнении работ на объектах в Коми.

В связи с этим депутаты призвали профильные министерства активнее заняться поиском решений, которые позволят повысить участие местного бизнеса в реализации государственных проектов.