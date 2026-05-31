В четырех районах Коми объявлено штормовое предупреждение из-за сильного дождя

В Коми объявлено предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. По данным синоптиков, 1 июня с 6:00 до 18:00 в отдельных восточных районах региона ожидается сильный дождь.
Под действие предупреждения попадают Вуктыльский, Печорский, Интинский и Усинский районы. По прогнозам, местами может выпасть 15 миллиметров осадков и более за период менее 12 часов.
В связи с ухудшением погодных условий Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует жителям отказаться от туристических походов, посещения лесов и водоемов, а также по возможности перенести дальние поездки и участие в массовых мероприятиях.
Спасатели призывают соблюдать меры предосторожности и следить за оперативными сообщениями о погоде.