В четырех районах Коми объявлено штормовое предупреждение из-за сильного дождя

Спасатели призывают воздержаться от поездок и отдыха на природе

В Коми объявлено предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. По данным синоптиков, 1 июня с 6:00 до 18:00 в отдельных восточных районах региона ожидается сильный дождь.

Под действие предупреждения попадают Вуктыльский, Печорский, Интинский и Усинский районы. По прогнозам, местами может выпасть 15 миллиметров осадков и более за период менее 12 часов.

В связи с ухудшением погодных условий Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует жителям отказаться от туристических походов, посещения лесов и водоемов, а также по возможности перенести дальние поездки и участие в массовых мероприятиях.

Спасатели призывают соблюдать меры предосторожности и следить за оперативными сообщениями о погоде.