В Сыктывкаре в ДТП с УАЗом пострадали две женщины

Две женщины получили травмы в аварии на трассе в Коми

В Сыктывкаре произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Авария случилась 30 мая около 15:00 на автодороге Сыктывкар — Троицко-Печорск.

По предварительным данным, женщина 1976 года рождения, управлявшая автомобилем УАЗ, не выдержала безопасную дистанцию до двигавшейся впереди в попутном направлении «Лады» и допустила столкновение.

В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили водитель УАЗа и пассажирка автомобиля 2005 года рождения.

Обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.