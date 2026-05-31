В Удорском районе за 1,7 млн рублей определят границы четырех рек

Завершить работы необходимо до конца октября 2026 года

В Удорском районе Коми планируют определить местоположение береговых линий и установить границы водоохранных зон на нескольких реках. Соответствующая закупка размещена на портале госзакупок. Заказчиком выступает Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды республики. Начальная стоимость контракта составляет 1,7 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из регионального бюджета за счет федеральной субвенции. Согласно документации, подрядчику предстоит определить границы водных объектов, водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Пучкома, Содзим, Кула и Субась, расположенных на территории Удорского района. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 17 июня. Победителя конкурса определят 22 июня. Все работы должны быть выполнены до 30 октября 2026 года.