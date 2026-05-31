НовостиОбщество31 мая 2026 10:48

Власти Коми планируют возобновить рейсы в Усть-Цильму

Дорога до Сыктывкара занимает до 12 часов
На развитие регионального авиасообщения предусмотрено 71,7 млн рублей

Власти Коми продолжают искать варианты возобновления авиасообщения с Усть-Цильмой. Как отметил глава района Николай Канев, дорога до Сыктывкара занимает 10–12 часов, что создает трудности для беременных женщин, пациентов с тяжелыми заболеваниями и семей с детьми.

В Минтрансе республики сообщили, что сейчас прорабатываются различные механизмы организации рейсов. Рассматриваются дополнительные источники финансирования, оптимизация маршрутов и привлечение авиакомпаний на коммерческой основе.

На конец мая в регионе сохраняют планы по запуску рейсов на самолетах Ан-24, Ан-26-100 и Ан-28. Также обсуждается возможность организации вертолетных перевозок по маршруту Ухта — Усть-Цильма.

В бюджете Коми на 2026 год на организацию авиасообщения предусмотрено 71,7 млн рублей. Власти также ищут возможности для дополнительного финансирования проекта.