Рейсы из Сыктывкара в Анталию перевели на новый график

Туроператоры пересчитывают стоимость проживания в отелях

Авиакомпания AZUR air внесла изменения в расписание прямых рейсов между Сыктывкаром и Анталией.

Если ранее вылеты выполнялись по средам и субботам, то теперь второй еженедельный рейс перенесен на воскресенье. В связи с этим изменились и даты обратных перелетов.

Как сообщила турагент Ксения Жалоба, корректировка расписания повлияла на продолжительность отдыха некоторых туристов. Для одних поездка увеличится на сутки, для других, наоборот, сократится на один день.

Сейчас туроператоры проводят массовое перебронирование туров. Клиентам предлагают доплатить за дополнительную ночь в гостинице либо возвращают стоимость суток проживания в случае сокращения отдыха.