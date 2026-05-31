В Сыктывкаре на голосование вынесли 12 объектов для благоустройства

Итоги определят объекты, которые благоустроят в 2027 году

Жители Сыктывкара до 12 июня могут принять участие в голосовании за общественные территории, которые планируется благоустроить в 2027 году.

На выбор горожан представлены 12 объектов в разных районах столицы Коми. Среди них — скверы, пешеходные зоны и тротуары на улицах Петрозаводской, Орджоникидзе, Карла Маркса, Ленина, Славы, Красноборской и других.

Также в перечень вошли проекты создания новых зон отдыха, в том числе на пересечении улиц Тентюковской и Лыткина, на улице Печорской и в районе улиц Бабушкина и Интернациональной.

Голосование проходит на федеральной платформе в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализуется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Территории, набравшие наибольшую поддержку жителей, будут благоустроены в 2027 году.