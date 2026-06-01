НовостиОбщество1 июня 2026 7:10

В Коми начало лета принесет дожди и похолодание

К концу рабочей недели воздух прогреется примерно на пять градусов
Источник:kp.ru
Циклон с Южного Урала принесет в Коми осадки и прохладу

Первый день календарного лета в Коми пройдет под влиянием циклона, который смещается на север со стороны Южного Урала. Как сообщают синоптики, регион накроют дожди, а в южных районах осадки могут носить продолжительный характер.

Со вторника количество дождей начнет уменьшаться, однако вместе с северным ветром в республику поступит более прохладный воздух. Во вторник и среду в северных районах ночью ожидается от 0 до +5 градусов, днем — от +8 до +13. На крайнем севере столбики термометров могут не подняться выше +7 градусов.

В южной части региона будет немного теплее: ночью прогнозируется +4...+9 градусов, днем — от +13 до +18.

По предварительным данным, к концу рабочей недели погодные условия улучшатся. Синоптики ожидают постепенное повышение температуры, и дневной прогрев в среднем увеличится примерно на пять градусов.