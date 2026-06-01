В Коми потушили крупный лесной пожар площадью 164 гектара

В Вуктыльском районе потушили возникший после грозы лесной пожар

В Вуктыльском районе Коми ликвидировали лесной пожар, возникший после грозового разряда. По данным системы ИАС «Лесные пожары», площадь возгорания составила 164 гектара.

Очаг находился более чем в 10 километрах от поселка Лемтыбож и линии электропередачи. Пожар был обнаружен с помощью средств дистанционного зондирования Земли.

С огнем с 29 мая боролись парашютно-пожарная команда из 12 человек и 22 десантника. Ликвидировать возгорание удалось 31 мая.

Как сообщили в Коми лесопожарном центре, за прошедшие сутки в регионе действовали три лесных пожара на общей площади 187,9 гектара. К концу дня два из них были полностью потушены на площади 67,2 гектара.