НовостиОбщество1 июня 2026 6:00

На Печоре у Ермицы сформировался второй пик половодья

На отдельных реках отмечаются подъемы уровня воды после дождей.
Синоптики оценили паводковую обстановку в Коми

Опасных и неблагоприятных гидрологических явлений на реках Коми в настоящее время не зарегистрировано. Об этом сообщили в региональном ЦГМС.

По данным синоптиков, ледовых явлений на водоемах республики нет. На отдельных участках рек наблюдается подъем уровня воды, связанный с выпавшими осадками.

На реке Печоре в районе Ермицы сформировался максимальный уровень второго пика весеннего половодья. Уровень воды достиг отметки 782 сантиметра.

При этом на участках Печоры у Усть-Усы, Щелья-Юра, Усть-Цильмы и Ермицы вода остается на пойме.