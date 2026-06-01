В Коми столкнулись Nissan и скорая: пострадал ребенок

В воскресенье, 31 мая, под Ухтой столкнулись Nissan Terrano и автомобиль скорой помощи ГАЗ-22438, в результате чего пострадал ребенок 2022 года рождения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла в 12.50. Мужчина 1967 года рождения ехал за рулем Nissan Terrano по трассе Сыктывкар – Ухта в сторону столицы Коми. На 315-м километре дороги водитель решил повернуть налево. При этом он не уступил дорогу скорой. «Газель» ехала в попутном направлении с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной.

В результате ДТП пострадал ребенок. Он находился на пассажирском сиденье иномарки. Пострадавший получил ушиб головы. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.