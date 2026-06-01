НовостиОбщество1 июня 2026 9:07

Суд обязал жителя Коми предоставить доступ в квартиру

Иск подала администрация Ухты
Источник:kp.ru
Фото: Сергей Грачёв. Перейти в Фотобанк КП

Суд обязал жителя Ухты предоставить доступ в квартиру для проведения осмотра технического и санитарного состояния жилья. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Жители дома пожаловались депутату Госсовета на то, что в одной из квартир разводят кроликов, хранят мусор и коптят резины. Там образовался очаг размножения насекомых. От хозяина квартиры не раз требовали предоставить доступ внутрь. Однако ухтинец отказался это сделать.

Администрация подала иск в суд. Требование властей было удовлетворено.

«Решение суда в законную силу не вступило», – говорится в сообщении.