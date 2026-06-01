В Коми 20-летний парень попался на наркоторговле: его будут судить

В Ухте 20-летнего местного жителя обвиняют в хранении и покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.
Ухтинец входил в состав организованной группы и был «закладчиком». Под контролем куратора горожанин получал наркотики и распространял при помощи тайников. В марте 2026 года житель Коми продал мефедрон и синтетический гашиш.
«Из полученной партии гашиша он отделил 0,3 грамма для личного употребления», – рассказали в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что фигуранта задержали полицейские. Было возбуждено уголовное дело. Материалы направили в суд.