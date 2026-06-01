В Коми ввели особый противопожарный режим

В понедельник, 1 июня, в 17 муниципалитетах Коми ввели особый противопожарный режим. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Особый противопожарный режим ввели согласно постановлению регионального правительства. Он будет действовать в 17 муниципалитетах.

Уточняется, что это Сыктывкар, Ухта, Вуктыл, Печора, Сосногорск, а также Княжпогостский, Ижемский, Койгородский, Корткеросский, Прилузский, Сыктывдинский, Сысольский, Троицко-Печорский, Удорский, Усть-Вымский, Усть-Куломский и Усть-Цилемский районы. Кроме того, с 15 июня особый противопожарный режим собираются ввести в Усинске, Инте и Воркуте.

За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима для граждан предусмотрен штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч, для юридических – от 400 до 800 тысяч, а для предпринимателей – от 60 до 80 тысяч.