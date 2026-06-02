НовостиОбщество2 июня 2026 5:00

«Воркутинский водоканал» официально признан банкротом

Предприятие само обратилось в суд с заявлением о банкротстве
В отношении должника открыто конкурсное производство

рбитражный суд Коми признал МУП «Воркутинский водоканал» банкротом. Решение было принято 1 июня, в отношении предприятия открыто конкурсное производство.

С заявлением о признании несостоятельности муниципальное предприятие обратилось в суд в сентябре 2025 года. В ноябре того же года была введена процедура наблюдения, а временным управляющим назначен Максим Зюзько.

Согласно материалам дела, сумма требований, включенных в реестр кредиторов, составляет более 321 млн рублей.

Мотивировочная часть судебного решения будет опубликована в картотеке арбитражных дел в течение десяти дней.