«Воркутинский водоканал» официально признан банкротом

В отношении должника открыто конкурсное производство

рбитражный суд Коми признал МУП «Воркутинский водоканал» банкротом. Решение было принято 1 июня, в отношении предприятия открыто конкурсное производство.

С заявлением о признании несостоятельности муниципальное предприятие обратилось в суд в сентябре 2025 года. В ноябре того же года была введена процедура наблюдения, а временным управляющим назначен Максим Зюзько.

Согласно материалам дела, сумма требований, включенных в реестр кредиторов, составляет более 321 млн рублей.

Мотивировочная часть судебного решения будет опубликована в картотеке арбитражных дел в течение десяти дней.