Новый резидент Арктической зоны вложит в проект в Коми почти 145 млн рублей

Еще одно предприятие из Воркуты получило статус резидента Арктической зоны России. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и промышленности Коми.

Компания будет реализовывать проект по организации и выполнению подрядных работ в сфере электроэнергетики. В перечень услуг войдут проектирование, инженерные изыскания, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а также реконструкция и капитальное строительство объектов энергетической инфраструктуры.

Объем инвестиций в проект составит 144,7 млн рублей. Его реализация позволит создать 124 новых рабочих места.

В министерстве отметили, что сейчас в реестр резидентов Арктической зоны включены 43 предприятия из Коми. Только в 2025 году этот статус получили девять организаций из Воркуты, Усинска и Инты. Первый резидент также появился в Усть-Цилемском районе, где реализуется проект по переработке молока.