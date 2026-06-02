За пять лет Коми потеряла 116 детей из-за внешних причин

Детская смертность в ДТП за год выросла на 15%

В Коми в 2025 году выросло число случаев гибели детей от внешних причин. Об этом сообщил главный врач Республиканской детской клинической больницы Игорь Кустышев.

По его словам, количество погибших на водоемах детей увеличилось на 18%. При этом 94% трагедий произошли в местах, не предназначенных для купания. Несчастные случаи фиксировались не только на реках и озерах, но и в бытовых условиях — в ваннах, бассейнах и емкостях с водой.

Детская смертность в ДТП выросла на 15%, а среди пассажиров — на 30%. Каждый третий смертельный случай был связан с отсутствием ремня безопасности или автокресла. Также выросло число погибших детей-пешеходов, а на средства индивидуальной мобильности пришлось 40% смертельных ДТП с несовершеннолетними.

По данным медиков, за последние пять лет и первый квартал 2026 года в Коми от внешних причин погибли 116 детей.