В Коми на учете у наркологов состоят 167 детей и подростков

У большинства состоящих на учете сохраняется риск алкогольной зависимости

В Коми на профилактическом учете у врачей-наркологов состоят 167 детей и подростков. Такие данные озвучила главный врач республиканского наркологического диспансера Светлана Свиридова на пресс-конференции, посвященной детской безопасности в летний период.

По ее словам, летом риск употребления алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ среди несовершеннолетних возрастает.

На сегодняшний день под наблюдением специалистов находятся подростки, замеченные в употреблении алкоголя, а также наркотических и психотропных веществ. При этом у 153 несовершеннолетних сохраняется риск формирования алкогольной зависимости, еще у десяти — наркотической.

Среди состоящих на учете 71 ребенок младше 14 лет.