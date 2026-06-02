В Коми байкер без шлема врезался в «Ладу»: пострадавший в больнице

В понедельник, 1 июня, в Ухте столкнулись питбайк и Lada Xray, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла в 11.30. На пересечении набережной Газовиков и автодороги Сыктывкар – Ухта столкнулись «Лада» и питбайк. Мотоцикл проехал на красный свет, а легковушка – на зеленый.

В результате ДТП пострадал один человек. Травмы получил водитель питбайка. Он получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом лучевой кости и вывих тазобедренного сустава. Пострадавшего увезли в больницу. В момент аварии байкер был без шлема.