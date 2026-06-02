НовостиПроисшествия2 июня 2026 8:27

Прислали ссылку на фотоархив: мошенники украли у женщины из Коми 50 тысяч рублей

Источник:kp.ru
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у 43-летней жительницы Усинска более 50 тысяч рублей, прислав ей ссылку в мессенджере. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Жительница Усинска получила в мессенджере сообщение со ссылкой на фотоархив: «Помнишь это?». Горожанка перешла по ней. Далее на экране появились непонятные символы. Кроме того, на телефон загрузилась программа удаленного доступа.

«Однако женщина ничего не заподозрила, закрыла страницу и вскоре забыла об этом», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что со счета жительницы Коми пропало более 50 тысяч рублей.

«Деньги были списаны на оплату товаров и услуг в онлайн-магазинах и игровых сервисах», – говорится в сообщении.

На телефон продолжали поступать проверочные коды от различных торговых площадок. Женщина отключила интернет, заблокировала карты и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.