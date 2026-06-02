В Коми экс-лидер профсоюзов Коми перевел 500 рублей ФБК*: дело рассматривает суд

Экс-лидера объединения профсоюзных организаций Коми Алексея Кулиша обвиняют в финансировании экстремистской деятельности ФБК*. Уголовное дело рассматривает Сыктывкарский городской суд.

Кулиш совершил преступление 6 августа 2021 года. Находясь в больнице, он перевел ФБК* 500 рублей. При этом экс-глава профсоюзов знал, что эта организация признана экстремистской. Было возбуждено уголовное дело. Фигурант признал свою вину.

Однако на суде Кулиш отказался от дачи показаний. Поэтому были оглашены показания, которые были собраны в ходе следствия. В 2019 году Кулиш заинтересовался деятельностью ФБК*. Через два года экс-глава профсоюзов посмотрел видео, в котором говорилось, что эта организация признана экстремистской. В видео также была озвучена просьба о финансовой помощи. Кулиш перевел 500 рублей.

Далее прения сторон пройдут 10 июня.

* признан в России экстремистской и террористической организацией