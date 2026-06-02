В Сыктывкаре пропал 77-летний мужчина: его ищут третий день

В Сыктывкаре третий день ищут пропавшего Илясова Анатолия Петровича 1948 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 77-летний мужчина пропал еще 31 мая 2026 года. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Рост пропавшего – 168 сантиметров, он худощавого телосложения с седыми волосами. Мужчина был одет в светло-зеленую футболку, черные штаны и черные тапки.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8 (904) 232-78-68, 8 (904) 101-06-25, 8 (800) 700-54-52 или 112.

За три дня родные и волонтеры прошли в общей сложности более 180 километров. Найти сыктывкарца все еще не удалось.

«Жители улиц 8 марта, Зои Космодемьянской, Прямой улицы, пожалуйста, просмотрите видеозаписи своих камер наблюдения, осмотрите свои дворы и постройки, где возможен свободный доступ! Именно вы можете нам помочь вернуть Анатолия Петровича домой!», – говорится в сообщении.