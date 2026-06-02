В Сыктывкаре приставы арестовали самолет

В Сыктывкаре судебные приставы арестовали самолет L410. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

В настоящее время приставы Сыктывкара, Воркуты, Усинска, Ухты ведут 49 исполнительных производств. Общая сумма долга превышает 30 млн рублей, а исполнительского сбора – 3 млн рублей.

«Списание денег со счетов приносит результат очень медленно, поэтому один из взыскателей обратился в суд за обращением взыскания на имущество», – рассказали в ФССП.

Как уточнили в ведомстве, таким объектом стал самолет L410. Приставы арестовали воздушное судно. При этом самолет остался у должника. Однако воспользоваться этим имуществом он не сможет.

«По предварительной оценке, продажа самолета позволит предприятию полностью расплатиться с долгами», – говорится в сообщении.