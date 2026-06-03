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НовостиОбщество3 июня 2026 5:00

В Сыктывкаре на два дня перекроют перекресток Октябрьского проспекта

Ограничения будут действовать с утра 6 июня до утра 8 июня
Источник:kp.ru
Объезд организуют через улицы Карла Маркса и Орджоникидзе

Объезд организуют через улицы Карла Маркса и Орджоникидзе

В Сыктывкаре на двое суток перекроют движение через перекресток улицы Красных Партизан и Октябрьского проспекта. Ограничения начнут действовать с 4:00 6 июня и продлятся до 4:00 8 июня.

Как сообщили в городской администрации, специалисты предприятия «Комитеплоэнерго» проведут ремонт тепловой сети. За это время рабочие смонтируют временный трубопровод, который обеспечит подачу горячей воды в дома на период реконструкции основной тепломагистрали.

Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршрут. Объезд закрытого участка будет организован через улицы Карла Маркса и Орджоникидзе.

Изменения также коснутся общественного транспорта. Временные схемы движения предусмотрены для автобусных маршрутов №17м, №54м, №36 и №38.