В Сыктывкаре на два дня перекроют перекресток Октябрьского проспекта

Объезд организуют через улицы Карла Маркса и Орджоникидзе

В Сыктывкаре на двое суток перекроют движение через перекресток улицы Красных Партизан и Октябрьского проспекта. Ограничения начнут действовать с 4:00 6 июня и продлятся до 4:00 8 июня.

Как сообщили в городской администрации, специалисты предприятия «Комитеплоэнерго» проведут ремонт тепловой сети. За это время рабочие смонтируют временный трубопровод, который обеспечит подачу горячей воды в дома на период реконструкции основной тепломагистрали.

Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршрут. Объезд закрытого участка будет организован через улицы Карла Маркса и Орджоникидзе.

Изменения также коснутся общественного транспорта. Временные схемы движения предусмотрены для автобусных маршрутов №17м, №54м, №36 и №38.