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НовостиОбщество3 июня 2026 6:00

«Пятерочка» окончательно ушла из Воркуты

На месте закрытых магазинов «Пятерочка» в Воркуте открываются новые точки
Источник:kp.ru
На месте одного из магазинов уже открылся универсам

На месте одного из магазинов уже открылся универсам

Федеральная торговая сеть «Пятерочка» прекратила работу в Воркуте. Несмотря на переговоры о сохранении магазинов, сеть покинула заполярный город.

О временном закрытии пяти торговых точек стало известно в декабре 2025 года. Тогда в Министерстве сельского хозяйства Коми сообщали, что ведется поиск новых партнеров, которые могли бы возобновить работу магазинов.

Как пояснили в ведомстве в ответ на запрос БНК, объекты работали по франчайзинговой модели и принадлежали предпринимателю, зарегистрированному в Коми. С 30 декабря магазины прекратили деятельность после того, как франчайзи решил выйти из договора с торговой сетью.

В настоящее время на месте одного из бывших магазинов уже открылся универсам.