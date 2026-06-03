«Пятерочка» окончательно ушла из Воркуты

На месте одного из магазинов уже открылся универсам

Федеральная торговая сеть «Пятерочка» прекратила работу в Воркуте. Несмотря на переговоры о сохранении магазинов, сеть покинула заполярный город.

О временном закрытии пяти торговых точек стало известно в декабре 2025 года. Тогда в Министерстве сельского хозяйства Коми сообщали, что ведется поиск новых партнеров, которые могли бы возобновить работу магазинов.

Как пояснили в ведомстве в ответ на запрос БНК, объекты работали по франчайзинговой модели и принадлежали предпринимателю, зарегистрированному в Коми. С 30 декабря магазины прекратили деятельность после того, как франчайзи решил выйти из договора с торговой сетью.

В настоящее время на месте одного из бывших магазинов уже открылся универсам.