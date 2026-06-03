Осужденный в Турции россиянин попросился отбывать наказание в Коми

С заявлением о переводе он обратился в Минюст Турции

Сосногорский городской суд рассмотрит представление о передаче в Россию осужденного в Турции гражданина РФ, ранее проживавшего в Коми.

Согласно материалам дела, в январе 2022 года суд города Аланья признал мужчину виновным в совершении преступления, которое по российскому законодательству относится к категории тяжких. После рассмотрения апелляции и кассации приговор вступил в законную силу в марте 2024 года.

В настоящее время осужденный отбывает наказание в исправительном учреждении закрытого типа на территории Турции. Поскольку он является гражданином России и был зарегистрирован в Сосногорском районе, мужчина обратился в Министерство юстиции Турции с просьбой о переводе для дальнейшего отбытия наказания на родине.

Россия и Турция являются участниками Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года. В связи с этим вопрос о переводе заключенного будет рассматривать Сосногорский городской суд по его последнему месту жительства в России.