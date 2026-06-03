В Коми женщина похитила деньги у пенсионерки, за которой ухаживала

Она потратила деньги пенсионерки на алкоголь

В Вуктыле перед судом предстанет 41-летняя местная жительница, обвиняемая в краже денег с банковского счета пожилой женщины.

По версии следствия, обвиняемая ухаживала за пенсионеркой и под предлогом покупки продуктов получила доступ к ее банковской карте. Однако деньги со счета тратила на приобретение алкоголя и товаров для личных нужд.

Кроме того, женщина передавала карту другим людям для оплаты покупок, не сообщая, что платежное средство ей не принадлежит.

Ущерб, причиненный владелице карты, превысил 13 тысяч рублей. В ходе расследования обвиняемая полностью признала вину и возместила похищенные средства.

Прокуратура Вуктыла утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения по существу.