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НовостиОбщество3 июня 2026 7:10

В Коми женщина похитила деньги у пенсионерки, за которой ухаживала

Ущерб владелице банковской карты превысил 13 тысяч рублей
Источник:kp.ru
Она потратила деньги пенсионерки на алкоголь

Она потратила деньги пенсионерки на алкоголь

В Вуктыле перед судом предстанет 41-летняя местная жительница, обвиняемая в краже денег с банковского счета пожилой женщины.

По версии следствия, обвиняемая ухаживала за пенсионеркой и под предлогом покупки продуктов получила доступ к ее банковской карте. Однако деньги со счета тратила на приобретение алкоголя и товаров для личных нужд.

Кроме того, женщина передавала карту другим людям для оплаты покупок, не сообщая, что платежное средство ей не принадлежит.

Ущерб, причиненный владелице карты, превысил 13 тысяч рублей. В ходе расследования обвиняемая полностью признала вину и возместила похищенные средства.

Прокуратура Вуктыла утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения по существу.