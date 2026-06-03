В Сыктывкаре пропал 85-летний мужчина: у него возможна потеря памяти

Фото: "Лиза Алерт"

В Сыктывкаре ищут пропавшего Пручкина Вячеслава Викторовича 1940 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 85-летний мужчина пропал в среду, 3 июня. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

Рост пропавшего – 160 сантиметров, он плотного телосложения с седыми волосами и серыми глазами. Мужчина был одет в черную кофту, черные штаны, галоши и черную шапку. Мужчина нуждается в медицинской помощи. У него возможна потеря памяти.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего просят звонить по телефонам: 8 (904) 232-78-68, 8 (800) 700-54-52 или 02.