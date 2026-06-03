В Сыктывкаре женщина торговала наркотиками: ее будут судить

Торговавшая наркотиками 33-летняя жительница Сыктывкара пойдет под суд Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре 33-летнюю местную жительницу обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Сыктывкарка вошла в состав организованной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков. Горожанка стала рядовым распространителем. 19 августа 2025 года женщина разместила в подъезде одного из домов по Октябрьскому проспекту 0,47 грамма N-метилэфедрона. Через 10 дней она получила из другого тайника 2,55 грамма производного эфедрона. Часть этого вещества жительница столицы Коми разложила по двум закладкам, а остатки хранила на съемной квартире.

Далее женщину задержали полицейские. Правоохранители изъяли наркотики. Было возбуждено уголовное дело. Фигурантку заключили под стражу. Она частично признала свою вину.

«Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд», – говорится в сообщении.