Из Коми задерживаются самолеты в Москву

Из двух городов Коми задерживают авиарейсы в Москву 3 июня Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 3 июня, из двух городов Коми задерживают авиарейсы в Москву.

Так, по данным онлайн-табло столичного аэропорта Внуково, рейс авиакомпании «ЮТэйр» UT-375 из Москвы в Ухте должен был вылететь в 18.40. В действительности же самолет отправится в Коми в 20.15. Воздушное судно приземлится в Ухте в 22.15. Обратный рейс UT-376 задержали до 22.55.

Кроме того, задерживаются самолет в Усинск и обратно. Из Внуково воздушное судно компании «ЮТэйр» должно было вылететь в 10.50, теперь время – два часа дня. Обратный рейс перенесли с 15.00 на 17.30.

Кроме того, рейс авиакомпании «Северсталь» D2-332 из Ухты в московский аэропорт Шереметьево вылетел с задержкой более чем на час — не в 10:50, а в 11:55.