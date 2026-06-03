В Коми девушка обвинила человека в угоне авто: ей вынесли приговор

Жительницу Коми оштрафовали за ложный донос об угоне автомобиля Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Княжпогостском районе Коми 20-летнюю местную жительницу признали виновной в заведомо ложном доносе о совершении преступления. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

8 марта девушка опубликовала в сети объявление о продаже Nissan. На это предложение откликнулся ухтинец. Горожан предложил обмен на свой ВАЗ-2110. 10 марта покупатель и продавец встретились в Синдоре. Там они оформили документы и передали друг другу машины.

Девушка села за руль «десятки», однако вскоре автомобиль заглох. Девушка потребовала от ухтинца вернуть ей Nissan, но горожанин ответил отказом. Тогда жительница Княжпогостского района обратилась в полицию с заявлением об угоне иномарки. Однако правоохранители выяснили, как все произошло на самом деле, и завели уголовное дело на девушку.

Суд признал жительницу Коми виновной. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей.

«Приговор не вступил в законную силу», – говорится в сообщении.