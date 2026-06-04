В Коми объявили предупреждение о чрезвычайной пожароопасности и заморозках

В Коми после холодных ночей резко вырастет угроза лесных пожаров

В Коми объявили сразу два штормовых предупреждения. По данным регионального ЦГМС, в ближайшие дни жителям республики стоит быть готовыми как к заморозкам, так и к резкому ухудшению пожарной обстановки.

С 5 июня местами на территории региона прогнозируется чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Такой уровень считается максимальным и свидетельствует о высоком риске возникновения и быстрого распространения природных пожаров.

Кроме того, в период с 4 по 6 июня в отдельных районах Коми ожидаются заморозки. В ночные и утренние часы температура воздуха может понижаться до -1...-3 градусов.

Специалисты рекомендуют соблюдать меры пожарной безопасности, не разводить костры в лесах и на открытых территориях, а владельцам садовых участков принять меры для защиты растений от похолодания.