Жительница Коми заявила об угоне проданного автомобиля и получила штраф

Истинные обстоятельства произошедшего установили сотрудники полиции

В Княжпогостском районе 20-летнюю местную жительницу признали виновной в заведомо ложном доносе о совершении преступления. Суд назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей.

Как установлено в ходе разбирательства, 8 марта 2026 года девушка разместила в интернете объявление о продаже автомобиля Nissan. На предложение откликнулся житель Ухты, который предложил обменять машину на ВАЗ-2110.

10 марта стороны встретились в поселке Синдор, оформили необходимые документы и обменялись автомобилями. Однако вскоре после начала поездки двигатель полученного ВАЗа заглох из-за технической неисправности.

Недовольная результатом сделки женщина потребовала вернуть ей Nissan, но новый владелец отказался. Тогда она решила обратиться в полицию и заявила об угоне автомобиля. Для подтверждения своей версии она дала объяснения правоохранителям и приняла участие в осмотре якобы места происшествия.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что автомобиль был передан новому владельцу добровольно в рамках сделки обмена. После этого в отношении заявительницы возбудили уголовное дело о заведомо ложном доносе.

В суде женщина признала свою вину. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.